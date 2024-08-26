Украинский боксер Александр Усик передумал становиться президентом Украины

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу Video NV заявил, что передумал становиться президентом Украины.

Спортсмен заявил, что его не интересует политическая карьера. «Потому что я не верю в политику. Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — посчитал он.

Летом прошлого года Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он рассказал, что вернется в первый тяжелый вес, еще раз станет абсолютным чемпионом и затем будет баллотироваться в президенты.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.