В атакованный ВСУ город в Тверской области открыли доступ

Тверской губернатор Руденя заявил об открытии доступа в атакованный ВСУ Торопец

В атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) город Торопец в Тверской области открыли доступ. Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Руденя, чьи слова приводит Telegram-канал областного правительства.

«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в город Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома», — сказал глава субъекта.

Он заверил, что в городе работают все коммунальные службы, а также вся инфраструктура. Губернатор также выразил благодарность властям и сотрудникам коммунальных служб и заявил, что правительство области поможет в ремонте тем, кому он потребуется.

18 сентября ВСУ нанесли удар по городу Торопец. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей решили эвакуировать. На данный момент известно, что число пострадавших достигло 17 человек, среди которых трое детей.

Очевидцы сняли видео с места атаки украинских войск. На представленном ролике можно увидеть многоэтажку с выбитыми стеклами и поврежденными рамами. Отлетевшие после взрывов обломки лежат на земле около дома.