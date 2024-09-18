Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о намерении возобновить прагматичный диалог со странами НАТО

Минобороны Белоруссии: страна рассчитывает возобновить диалог со странами НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Белоруссия рассчитывает на возобновление прагматичного диалога со странами-участницами НАТО в рамках Венского документа. Об этом заявил помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко, передает ТАСС.

Он также заявил, что это могло бы помочь снять острые вопросы деятельности вооруженных сил, в том числе в приграничных районах.

«Выражаем надежду, что объективная оценка возможностей Венского документа, региональных мер доверия и безопасности позволит как граничащим с Республикой Беларусь государствам, так и другим странам принять единственно верное решение и вернуться к прагматичному диалогу», — сказал Ревенко.

Ранее в Белоруссии заявили, что НАТО укрепляет восточную границу альянса под немыслимым предлогом. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что правительства государств-членов НАТО с гордостью докладывают о росте расходов на военные нужды.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Очевидец конфликта у центрального офиса Wildberries рассказал о «ввалившихся бородачах»

      МВД назвало число находящихся в России мигрантов

      С отца Киркорова взыскали долг по налогам

      Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

      В Европе исправят неполадку ракеты Ariane 6

      Количество проданных в России китайских легковушек подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше