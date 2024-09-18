В Белоруссии заявили о намерении возобновить прагматичный диалог со странами НАТО

Минобороны Белоруссии: страна рассчитывает возобновить диалог со странами НАТО

Белоруссия рассчитывает на возобновление прагматичного диалога со странами-участницами НАТО в рамках Венского документа. Об этом заявил помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко, передает ТАСС.

Он также заявил, что это могло бы помочь снять острые вопросы деятельности вооруженных сил, в том числе в приграничных районах.

«Выражаем надежду, что объективная оценка возможностей Венского документа, региональных мер доверия и безопасности позволит как граничащим с Республикой Беларусь государствам, так и другим странам принять единственно верное решение и вернуться к прагматичному диалогу», — сказал Ревенко.

Ранее в Белоруссии заявили, что НАТО укрепляет восточную границу альянса под немыслимым предлогом. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что правительства государств-членов НАТО с гордостью докладывают о росте расходов на военные нужды.