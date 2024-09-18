В Ливане заявили об участии других стран помимо Израиля в подготовке диверсии с пейджерами

В Ливане заявили об участии других стран помимо Израля в подготовке диверсии

В подготовке диверсии с подрывами пейджеров могли участвовать спецслужбы ряда государств помимо Израиля. Об этом РИА Новости заявил министр энергетики и водных ресурсов во временном правительстве Ливана Валид Файяд.

«Мы стали свидетелями трагедии, которая затронула всех ливанцев. Хотелось бы узнать, сколько спецслужб были задействованы в этой операции и с использованием каких видов взрывчатки», — сказал министр.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали 4000 граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с пейджерами чудовищным актом терроризма и гибридной войны.