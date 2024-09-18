Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 18 сентября 2024Мир

В Ливане заявили об участии других стран помимо Израиля в подготовке диверсии с пейджерами

В Ливане заявили об участии других стран помимо Израля в подготовке диверсии

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В подготовке диверсии с подрывами пейджеров могли участвовать спецслужбы ряда государств помимо Израиля. Об этом РИА Новости заявил министр энергетики и водных ресурсов во временном правительстве Ливана Валид Файяд.

«Мы стали свидетелями трагедии, которая затронула всех ливанцев. Хотелось бы узнать, сколько спецслужб были задействованы в этой операции и с использованием каких видов взрывчатки», — сказал министр.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали 4000 граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с пейджерами чудовищным актом терроризма и гибридной войны.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг свой развод

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал

      Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше