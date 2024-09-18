В Минфине высказались о перспективе налогов на майнинг в России

Чебесков: поначалу налогом на майнинг может стать акциз на энергопотребление

В Минфине считают правильным ввести налог с прибыли на майнинговую деятельность. По словам замглавы ведомства Ивана Чебескова, на которого ссылается ТАСС, поначалу их могут начать взимать в виде акциза на потребление электроэнергии.

Как объяснил заместитель министра, в перспективе речь идет о налогообложении по прибыли, но стартовый вариант с акцизом предпочтительнее с административной точки зрения, поскольку «замерить потребление электроэнергии в принципе проще, чем рассчитать стоимость поступивших на кошелек биткойнов». Пока решений в этой сфере не принималось, уточнил Чебесков.

Ранее постоянный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев высказался за то, чтобы законодательно ограничить добычу криптовалюты в энергодефицитных регионах Сибири.

Закон, легализующий добычу криптовалют, президент России Владимир Путин подписал в августе — заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр Минцифры. Не являющиеся ИП физлица также получат право добывать криповалюту при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

Документ вступит в силу в ноябре. В эти же сроки, как ожидается, в России отрегулируют вопросы торгов криптовалютой.