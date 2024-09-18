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22:57, 18 сентября 2024Мир

В США узнали про ошеломленных американских дипломатов из-за взрывов пейджеров в Ливане

CNN: Израиль уведомил США об операции в Ливане, но не раскрыл подробностей

Фото: Aziz Taher / Reuters

Власти Израиля уведомили США об операции в Ливане, но не раскрыли подробностей, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Американские власти были ошеломлены взрывами пейджеров. Когда появились первые сообщения об этом, госсекретарь Энтони Блинкен летел из Вашингтона в Каир, а дипломаты смотрели срочные новости в режиме реального времени по телевизорам в самолетах. Позже Блинкен заявил на пресс-конференции в Египте, что США «не знали об этих инцидентах и ​​не были в них замешаны».

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Кроме того, Вашингтон по неофициальным каналам связался с Тегераном. США заверили, что не причастны к атаке и призвали Иран не обострять ситуацию.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль.

Кроме того, помимо пейджеров, в Ливане начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. Израильское издание The Jerusalim Post сообщало, что первые сообщения об очередных случаях детонации появились в момент церемонии прощания с четырьмя членами «Хезболлы».

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      Сергей Грехов
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