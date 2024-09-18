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17:49, 18 сентября 2024Спорт

Вяльбе одной фразой ответила заскучавшему по россиянам норвежскому лыжнику-чемпиону

Вяльбе заявила, что не хочет комментировать слова лыжника Клебо о россиянах
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила пятикратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо, который заявил, что соскучился по соревнованиям с россиянами. Ее слова приводит Sport24.

Вяльбе фразой «пусть скучают» оценила высказывание спортсмена. Она заявила, что у нее нет желания комментировать Клебо.

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами. «Они классные. Я лишь хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться», — подчеркнул он.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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      Анастасия Борисова
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