В Wildberries ответили на вопрос о предъявлении Бакальчуку обвинения по четырем статьям

В Wildberries перенаправили вопрос об обвинении Бакальчука правоохранителям

Обо всех процессуальных деталях информацию следует запрашивать у правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). Таким образом в компании ответили на вопрос о предъявлении обвинений по четырем статьям бывшему мужу основательницы Татьяны Бакальчук Владиславу Бакальчуку.

Ранее адвокаты предпринимателя рассказали, что ему вменяют часть 2 статьи 105 («Убийство»), часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 («Покушение на убийство»), статью 317 («Покушение на сотрудника правоохранительных органов») и статью 330 («Самоуправство») УК РФ. Таким образом, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Нападение на центральный офис Wildberries в Москве произошло утром 18 сентября. Группа из нескольких человек пыталась проникнуть в здание и устроила перестрелку. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Еще двое получили несовместимые с жизнью ранения. После инцидента в отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе и самого Бакальчука.

