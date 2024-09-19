Легендарный экстрасенс Кашпировский вернулся. Что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят?

Экстрасенс Кашпировский возобновил деятельность и проводит новые сеансы

85-летний экстрасенс, психиатр и шоумен Анатолий Кашпировский вновь активно проводит магические сеансы, на которых якобы исцеляет людей от различных заболеваний. Чтобы посетить выступление Кашпировского, нужно заплатить до девяти тысяч рублей. За несколько последних сеансов легендарный целитель уже успел заработать миллионы рублей.

Что происходит на сеансах Кашпировского

Выступления экстрасенса проходят в концертных залах вместимостью 300-500 человек. Как правило, большую часть сеанса Кашпировский проводит сидя за письменным столом, наблюдая за залом, философствуя и выдавая зрителям целебные установки. Для избавления зрителей от заболеваний Кашпировский вызывает людей по одному на сцену и после короткой беседы дает команду упасть. Во время сеансов практикуются и массовые падения, после которых зрители подолгу лежат на сцене в неудобных позах.

На одном из последних выступлений Кашпировский помогал зрителям справиться с сединой, лишним весом и аритмией. Кроме того, шоумен занимается лечением зрения и использует для этого музыку: пациентам с катарактой, близорукостью и дальнозоркостью он включает песню «Ночь светла» в исполнении Александра Малинина. А для исцеления аллергии Кашпировский просит людей приносить на выступление аллергены, которые, по его утверждению, перестанут вступать в конфликт с организмом больного после нескольких манипуляций.

У посетителей сеансов экстрасенса также есть возможность проходить лечение заочно — для этого Кашпировский продает на сеансах записи старых выступлений, а также предметы с «мощной психологической привязкой» к персоне Анатолия Кашпировского. Например, упаковки «дающей удивительные результаты» соли.

Фото: Замир Усманов / РИА Новости

Сколько стоит посещение шоу Кашпировского и сколько он на них зарабатывает

В Москве самый дешевый билет на сеанс Кашпировского стоит 3,4 тысячи рублей — за эти деньги посмотреть на «целителя» можно будет лишь из глубины зала. Места ближе к сцене стоят от 5,6 тысячи, а за билет в первый ряд придется заплатить 9 тысяч. Кроме того, существует возможность провести персональный сеанс с Кашпировским — его стоимость составляет 25 тысяч рублей, а продолжительность неизвестна.

Заработок Кашпировского строится не только на продаже билетов на сеансы, но также и на распространении сувенирной продукции и книг. Согласно официальному сайту экстрасенса, он написал более двадцати произведений, среди которых — недавно изданный четырехтомник «мыслей и афоризмов».

Утверждается, что лишь за четыре дня выступлений целитель заработал на выступлениях около шести миллионов рублей. При этом Кашпировский якобы официально не ведет бизнес и предпочитает получать доход переводом на карту или наличными. Годовой доход шоумена неизвестен.

Как прославился Кашпировский

Целитель получил известность в 1989-м. В последние годы существования СССР Кашпировский провел несколько выпусков собственной передачи на канале Центрального телевидения, в ходе которой якобы магическим образом лечил телезрителей от различных заболеваний. Особую славу шоумену принес телемост Москва — Киев, в ходе которого тот якобы помог провести хирургическую операцию без наркоза, используя силу внушения.

На сайте экстрасенса утверждается, что лишь за шесть часов эфира он излечил около 10 миллионов человек. Кашпировский рассказывал «Ленте.ру», что провел всего лишь несколько выпусков программы, так как «сплоховал». «Я думал так: на Украине было пять [выпусков], а по Союзу пусть будет шесть. (...) Я об этом вспоминаю днем и ночью, каждый день. Почему же я так сплоховал? Надо было дальше продолжать! По крайней мере, хотя бы год или два. Тридцать передач или хоть десять передач. Это была моя роковая ошибка», — рассказал об уходе с телевидения Кашпировский.

Фото: Игорь Костин / РИА Новости

Тем не менее нескольких передач хватило Кашпировскому, чтобы получить огромную известность в СНГ и за рубежом и даже занять кресло в Госдуме от партии ЛДПР.

В 1995 году Кашпировский, по его признанию, совершил еще одну ошибку — на пике популярности уехал в США, чем «зачеркнул себя полностью». Выступать в России Кашпировский продолжил лишь в 2010-х.