Раскрыт доход от новых «магических сеансов» Кашпировского в России

Доход от сеансов Кашпировского превысил 6 миллионов рублей за четыре дня

Доход от новых «магических сеансов» Анатолия Кашпировского превысил 6 миллионов рублей за четыре дня. Прибыль раскрыл Shot в своем Telegram-канале.

Недавно экстрасенс возобновил деятельность и начал активно рекламировать свои услуги: «лечение» от седины, рака, бесплодия и других недугов с помощью «магических сеансов».

По данным канала, один такой групповой сеанс стоит от 3,5 до 9 тысяч рублей, индивидуальный — 25 тысяч рублей. Shot утверждает, что только на одну из первых встреч с экстрасенсом времен перестройки в Москве пришли около 300 человек — в основном россияне старше 40 лет из разных регионов России.

Сообщается, что официально магический бизнес не зарегистрирован ни на имя самого Кашпировского, ни на имя его жены и помощницы Гулизар Чалбашовой. За сеансы россияне якобы платили наличными.

Как выяснил Shot, зарабатывает Кашпировский также с помощью продажи различных товаров: волшебной соли, сила которой связана «мощной психологической привязкой», как утверждается на упаковке, дисков с магическими сеансами, книг с афоризмами и фотографий экстрасенса. В продаже также нашли флеш-накопители с его песнями. По данным канала, покупку мерча можно совершить с помощью банковского перевода на личную карту экстрасенса.

Ранее в сети появилась запись с одного из сеансов Кашпировского, где тот обещает избавить женщину от лишнего веса. Также в кадр попали несколько россиян, которые падают после слов экстрасенса.