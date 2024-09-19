Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 19 сентября 2024Мир

Главы МИД Словакии и Украины выступили за участие России в мирных переговорах

Главы МИД Словакии и Украины выступили за участие России в мирных переговорах

Фото: Unsplash

Глава МИД Словакии Юрай Бланар и его украинский коллега Андрей Сибига по итогам переговоров в Братиславе выступили за участие России в следующих переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство TASR.

Министры договорились, что следующие переговоры по урегулированию кризиса на Украине «должны проходить уже с участием Российской Федерации». По мнению Бланара, конфликт невозможно решить военным способом. Он также призвал найти мирное средство урегулирования кризиса.

Ранее МИД России отверг посредническую роль Швейцарии в мирных переговорах по Украине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. До этого в Швейцарии высказались о планах привлечь Россию на новый саммит мира по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Спешно убирали следы». Киев попытался выдать за российскую атаку удар украинской ракетой по Харькову

      Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

      Петр Павел оценил сроки восстановления Чехии после наводнения

      В России заявили об изменении риторики США по урегулированию конфликта на Украине

      Тела пропавших в 1976 году пенсионеров нашли в реке. Было много теорий об их исчезновении, но ни одна не подтвердилась

      Главы МИД Словакии и Украины выступили за участие России в мирных переговорах

      В Белом доме назвали цели Байдена в секторе Газа до конца срока

      Российский военный восстановил связь под обстрелами ВСУ

      Россия впервые применила «дроны-авианосцы» в зоне СВО

      Российские военные взяли под контроль два села в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше