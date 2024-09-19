Главы МИД Словакии и Украины выступили за участие России в мирных переговорах

Главы МИД Словакии и Украины выступили за участие России в мирных переговорах

Глава МИД Словакии Юрай Бланар и его украинский коллега Андрей Сибига по итогам переговоров в Братиславе выступили за участие России в следующих переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает агентство TASR.

Министры договорились, что следующие переговоры по урегулированию кризиса на Украине «должны проходить уже с участием Российской Федерации». По мнению Бланара, конфликт невозможно решить военным способом. Он также призвал найти мирное средство урегулирования кризиса.

Ранее МИД России отверг посредническую роль Швейцарии в мирных переговорах по Украине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. До этого в Швейцарии высказались о планах привлечь Россию на новый саммит мира по Украине.