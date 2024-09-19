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06:28, 19 сентября 2024Мир

Трамп выступил за введение смертной казни за одно преступление в США

Трамп выступил за введение смертной казни для наркоторговцев в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sammy Minkoff / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил за введение смертной казни за одно преступление — торговлю наркотиками, чтобы справиться с «наркотической эпидемией» в стране. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил политик, это единственный способ решить проблему. Трамп указал на то, что каждый торговец наркотиками в среднем убивает 500 человек. «Единственный способ остановить это — ввести смертную казнь для наркодилеров, но не знаю, готова ли наша страна к этому», — подчеркнул он.

В 2018 году Трамп также предлагал установить смертную казнь для наркоторговцев. Еще одним пунктом борьбы он назвал сокращение выписки рецептов на наркотические препараты.

1 декабря 2017 года Трамп пожертвовал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом.

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      Марина Совина
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