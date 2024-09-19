Назван способ получить идеальный пресс с помощью бутылки

Журналисты Men Today назвали способ получить идеальный пресс с помощью бутылки. Об этом сообщается на сайте издания.

Для начала рекомендовано подтягивать ноги к груди. Для этого нужно сесть, немного отклонившись корпусом назад, согнуть ноги, подтягивая колени к груди, и переносить колени по очереди в разные стороны от бутылки.

Следующим упражнением станут «шаги» через бутылку. Для этого необходимо сесть, отклонить корпус назад и делать махи ногами, по очереди перенося по одной ноге через бутылку слева направо. Последним упражнением станут широкие махи через бутылку.

Ранее блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Блогер рекомендовал провести комплексную тренировку, которая состоит из четырех суперсетов и 10 различных упражнений.

