Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД страны из-за «беспрецедентной агрессии» Москвы

Посла РФ в Лондоне Келина вызвали в МИД страны из-за «беспрецедентной агрессии»

Посла РФ Андрея Келина в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД страны. Это произошло после высылки британских дипломатов из Москвы, говорится на сайте министерства.

«Великобритания самым решительным образом осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России», — сообщили в ведомства. Там отвергли обвинения в адрес дипломатов и назвали такую модель поведения «не соответствующую нормам поведения между государствами».

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил вероятность разрыва дипломатических отношений с Великобританией из-за этого.