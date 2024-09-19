Тренер дала советы по выбору фитбола

Инструктор-методист по ЛФК Надежда Зюзина дала советы по правильному выбору фитбола для занятий. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, все зависит от роста того, кто тренируется. «Для людей ростом до 152 сантиметров подойдет мяч диаметром 45 сантиметров, для тех, у кого рост от 152 до 164 сантиметров — диаметром 55 сантиметров. Спортсменам ростом от 164 до 180 сантиметров следует выбирать фитбол диаметром 65 сантиметров, от 180 до 200 сантиметров— 75 сантиметров», — отметила Зюзина.

Тренер также рассказала о пользе занятий на фитболе. «Они укрепляют мышцы спины, помогают избавиться от болей и улучшают ее пластичность и гибкость. Кроме того, в результате тренировок с мячом увеличивается метаболизм», — отметила Зюзина.

Ранее фитнес-тренер Джереми Этьер назвал два лучших упражнения для идеального пресса. Для нижнего пресса эксперт посоветовал подъем ног лежа на скамье, а для верхнего — скручивания лежа на полу.