В Белом доме назвали цели Байдена в секторе Газа до конца срока

Кирби: США при Байдена будут продолжать добиваться перемирия в секторе Газа

Администрация президента США Джо Байдена до конца срока будут добиваться прекращения огня в секторе Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

«Мы не собираемся прекратить попытки», — подчеркнул он, добавив, что несмотря на все усилия, в последние дни прогресса в этом вопросе не было достигнуто.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США злоупотребляют правом вето в Совбезе ООН, чтобы защитить Израиль от реакции международного сообщества на их действия в секторе Газа.

По словам Полянского, начиная с октября прошлого года, когда Израиль начал ответную военную операцию против радикальной исламской палестинской группировки ХАМАС, США воспользовались правом вето семь раз.

