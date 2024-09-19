В РФС назвали лучшего футболиста сезона 2023/2024

Тюкавина назвали в РФС лучшим игроком сезона 23/24, Семака — лучшим тренером

В Российском футбольном союзе назвали лучших игрока и тренера сезона 2023/2024. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Лучшим футболистом назван нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он провел в прошлом сезоне 38 матчей за столичный клуб, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. В двух играх за сборную России отметился голом и передачей.

Лучшим тренером признан наставник «Зенита» Сергей Семак. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга выиграл в минувшем сезоне все три внутренних трофея — чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Семак отреагировал на переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». «Он пошел на определенные уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и выигрывать титулы», — отметил Семак.

