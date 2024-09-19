Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
Сегодня
18:30 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Црвена Звезда
Сегодня
19:45 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Фейеноорд
Сегодня
19:45 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Аталанта
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Диана Шнайдер
Завтра
12:30 (Мск)
Марта Костюк
Сеул (ж)
12:27, 19 сентября 2024Спорт

В РФС назвали лучшего футболиста сезона 2023/2024

Тюкавина назвали в РФС лучшим игроком сезона 23/24, Семака — лучшим тренером

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В Российском футбольном союзе назвали лучших игрока и тренера сезона 2023/2024. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Лучшим футболистом назван нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он провел в прошлом сезоне 38 матчей за столичный клуб, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. В двух играх за сборную России отметился голом и передачей.

Лучшим тренером признан наставник «Зенита» Сергей Семак. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга выиграл в минувшем сезоне все три внутренних трофея — чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Семак отреагировал на переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». «Он пошел на определенные уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и выигрывать титулы», — отметил Семак.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы удаленно взрывают пейджеры и рации. Могут ли они уничтожить обычные смартфоны россиян?

      В популярной у россиян соцсети появилась новая функция

      Российские ученые разработают новый гамма-детектор для ядерной медицины

      В Киеве отреагировали на предложение передать Крым под мандат ООН

      На крыльце школы в Петербурге нашли тяжелораненую девочку

      Вышедшая из берегов река затопила улицы европейской столицы и попала на видео

      Массовые похороны бойцов СВО пройдут в российском городе

      Изменения во внешности 41-летней МакSим вызвали споры в сети

      Силовики задержали поджигавших на заказ автомобили россиян

      Въезжающих в Россию иностранцев начнут проверять по фото и отпечаткам пальцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше