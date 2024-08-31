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22:46, 31 августа 2024Спорт

Семак отреагировал на переход Соболева в «Зенит»

Тренер Семак заявил, что Соболев пошел на уступки ради перехода в «Зенит»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на переход нападающего Александра Соболева в клуб. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист заявил, что поздравил футболиста с переходом, и подчеркнул, что у него не возникнет проблем в «Зените». «Он пошел на определенные уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и выигрывать титулы», — отметил он.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым руководство «Зенита» объявило 30 августа. На презентации форварду, помимо игровой футболки сине-бело-голубых, вручили джерси хоккейного СКА. Игрок подчеркнул, что долго ждал трансфера.

Нападающий выступал за московский «Спартак» с 2020 года. Сумма трансфера Соболева оценивается в десять миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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