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19:37, 19 сентября 2024Спорт

Врач назвал причины боли в коленях после физической нагрузки

Фото: fongbeerredhot / Shutterstock / Fotodom

Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта назвал причины появления боли в коленях после физической нагрузки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Самой очевидной причиной врач назвал травму. «Мало кто делает рентген после падения или удара по колену. Однако падение с высоты собственного роста может обернуться повреждением связок, менисков, суставов», — заявил Васюта.

«Кроме того, стать причиной болей в колене могут различные заболевания, например, артроз. Также вызвать дискомфорт могут инфекционный артрит, подагра, тендинит собственной связки надколенника», — добавил врач.

Ранее врач травматолог-ортопед Константин Терновой назвал вид спорта, который лучше всего подходит для профилактики проблем с осанкой у детей. По мнению специалиста, это плавание.

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      Алексей Гусев
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