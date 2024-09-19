Врач назвал причины боли в коленях после физической нагрузки

Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта назвал причины появления боли в коленях после физической нагрузки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Самой очевидной причиной врач назвал травму. «Мало кто делает рентген после падения или удара по колену. Однако падение с высоты собственного роста может обернуться повреждением связок, менисков, суставов», — заявил Васюта.

«Кроме того, стать причиной болей в колене могут различные заболевания, например, артроз. Также вызвать дискомфорт могут инфекционный артрит, подагра, тендинит собственной связки надколенника», — добавил врач.

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