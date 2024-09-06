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06:30, 7 сентября 2024Спорт

Врач назвал лучший вид спорта для профилактики проблем с осанкой у детей

Фото: Richard R. Schünemann / Unsplash

Врач травматолог-ортопед Константин Терновой назвал вид спорта, который лучше всего подходит для профилактики проблем с осанкой у детей. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению специалиста, это плавание. «Если школьник начнет заниматься плаванием, то родители могут быть уверены, что он вырастет с нормальной спиной», — заявил Терновой.

Он также отметил важность правильной работы педагогов в школе. «Маленьких детей, если они сидят в левом ряду, через месяц надо пересадить в правый, чтобы они не смотрели в одну строну, не сидели в одном положении. В нормальных местных школах левый ряд пересаживается в середину, середина — в правый, вот так меняются школьники рядами», — заявил врач.

Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева назвала виды спорта, которые наиболее полезны для детей. Она выделила плавание и гимнастику.

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      Алексей Гусев
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