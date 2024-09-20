Другой батискаф создателя затонувшего Titan тоже попал в катастрофу

Батискаф Titan был не первым подводным аппаратом миллиардера Стоктона Раша, попавшим в катастрофу по его вине. Об этом рассказал бывший директор по морским операциям компании OceanGate Дэвид Локридж, сообщает Washington Post.
За несколько лет до Titan компания Раша OceanGate построила другой батискаф, который назывался Ciclops I. В 2016 году Раш использовал его, чтобы погрузиться к обломкам «Андреа Дории» — итальянского трансатлантического лайнера, который затонул у берегов США в 1956 году. Кроме него, на борту были Локридж и четыре пассажира, которые заплатили большие деньги, чтобы побывать на дне океана.
Аппаратом управлял сам Раш. Погружение с самого начала пошло не по плану. Миллиардер неправильно отделил батискаф от держателя, погнул его полозья, а потом слишком близко подплыл к обломкам лайнера. Локридж просил его быть осторожнее и поддерживать безопасное расстояние. «Не указывай мне, что делать», — ответил Раш.
Опасения Локриджа оказались не напрасны. Когда Раш направил батискаф ко дну, полозья застряли под металлической панелью. Он, не глядя, на полной скорости развернул аппарат на 180 градусов и врезался в затонувший лайнер. В результате батискаф застрял под обломками.
Локридж попросил у Раша контроллер, чтобы высвободить аппарат. Тот отказывался отдавать, пока не вмешался один из пассажиров. Локридж спас аппарат и его пассажиров, но после этого случая миллиардер стал относиться к нему хуже.
Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.
Ранее сообщалось, что власти США опубликовали первые фотографии обломков батискафа Titan. Их сделали на четвертый день после крушения при помощи телеуправляемого подводного аппарата.