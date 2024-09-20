Еще два беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: еще два беспилотника сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области. В результате пострадавших и разрушений также нет.

Также губернатор заявил о том, что массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проводится Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории Брянской области.