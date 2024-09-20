Головин отреагировал на победу «Монако» над «Барселоной»

Головин описал победу над «Барселоной» фразой «Ну вот и лузнула "Барса"»

Полузащитник сборной России Александр Головин в своем Telegram-канале отреагировал на победу «Монако», за который он выступает, над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Ну вот и лузнула "Барса"», — написал футболист. Фраза является отсылкой к посту игрока, который он сделал в 2012 году в возрасте 15 лет во «Вконтакте».

«Монако» победило «Барселону» со счетом 2:1 в четверг, 19 сентября. Головин вышел на замену в перерыве и не отметился результативными действиями.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.