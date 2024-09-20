Кадыров пожаловался, что Илон Маск отключил его Cybertruck с пулеметом. В зону СВО отправили еще два пикапа Tesla

Глава Чечни Кадыров заявил, что Маск удаленно отключил подаренный им Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 19 сентября, заявил, что основатель Tesla Илон Маск удаленно отключил его Cybertruck, находившийся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На следующий день руководитель региона опубликовал видео с еще двумя автомобилями Tesla — по его словам, отключение их не коснулось, и машины отправлены также в зону СВО.

Кадыров назвал применение Cybertruck в зоне СВО лучшей рекламой

Глава Чечни заявил, что Илон Макс поступил некрасиво — подарил от души дорогой подарок, а затем удаленно отключил его. Он напомнил, что бизнесмен передал ему Tesla Cybertruck, который в Чечне оснастили пулеметом и отправили в зону проведения спецоперации на Украине.

«Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа», — сказал Кадыров и добавил, что затем Маск отключил автомобиль, и его пришлось отбуксировать.

На следующий день Кадыров сообщил об отправке в зону СВО еще двух Cybertruck, которых не коснулось удаленное отключение. «Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы», — отметил глава Чечни и назвал применение Cybertruck в зоне СВО лучшей рекламой.

Илон Маск заявлял, что не дарил пикап Кадырову

Кадыров рассказал о подарке от Маска 17 августа. На видео с пикапом заметно, что в багажнике автомобиля установлен пулемет. Кадыров похвалил характеристики Cybertruck и пообещал отправить его в зону СВО, где, по словам главы Чечни, пикап будет востребован.

«Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам», — высказался Кадыров и поблагодарил Маска, назвав его сильнейшим гением современности.

Позже Маск, отвечая на вопрос пользователя X о подарке Кадырову, опроверг эту информацию. «Ты серьезно настолько тупой, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа», — написал он.