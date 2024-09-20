Карлсен выступил против снятия санкций с российских шахматистов

Магнус Карлсен выступил против снятия санкций с российских шахматистов

Норвежский шахматист Магнус Карлсен выступил против полного снятия санкций с российских и белорусских представителей этого вида спорта. Его слова приводит VG.

С таким призывом норвежец выступил в ходе торжественной церемонии вручения награды лучшему шахматисту в истории игры с 1924 года. Приз Карлсен получил из рук президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянина Аркадия Дворковича.

13 сентября Апелляционная палата комиссии по этике ФИДЕ отменила решение органа о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР). Изначально это произошло из-за того, что в ФШР входят лица, находящиеся под санкциями.

Российским и белорусским шахматистам с весны 2022 года запрещено выступать под национальными флагами. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.