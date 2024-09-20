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13:28, 20 сентября 2024Спорт

Миранчук рассказал об удививших его в США вещах

Миранчука удивили не указанные в ценниках товаров налоги в США
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Ciro De Luca / Reuters

Полузащитник сборной России и клуба Североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о вещах, которые его удивили в США. Слова игрока приводит Sport24.

Россиянин отметил необходимость прибавлять к указанной на ценниках товаров сумме налог. «Еще если не оставишь 15-20 процентов чаевых, на тебя могут косо посмотреть. К этому надо привыкать. Еще что поразило: на улице плюс 30, но заходишь в помещение, а там кондиционер работает на 16 градусов. У меня лимфоузлы сразу воспалились», — заявил Миранчук.

Ранее полузащитник забил дебютный гол в MLS. Он отличился дальним ударом в игре против «Интер Майами» (2:2).

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

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      Алексей Гусев
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