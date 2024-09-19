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07:10, 19 сентября 2024Спорт

Миранчук забил дебютный гол за «Атланту» против команды Месси

Миранчук забил дебютный гол за «Атланту» против «Интер Майами» с Месси на поле
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Cory Knowlton / Reuters

Российский футболист Алексей Миранчук забил дебютный гол за американскую команду «Атланта» в матче регулярного чемпионата MLS. Об этом сообщает ESPN.

«Атланта» сыграла вничью с «Интер Майами» со счетом 2:2. Миранчук сравнял счет на 84 минуте. Тем самым, серия из пяти побед «Интера» была прервана. Аргентинский нападающий этой команды Лионель Месси вышел на поле на 61-й минуте, но не записал на свой счет гол или ассист.

Ранее Миранчук высказался о причинах перехода в клуб из США. «Я решил выступать за "Атланту", потому что люблю хип-хоп», — пошутил россиянин.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

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      Сергей Грехов
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