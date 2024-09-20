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17:31, 20 сентября 2024Спорт

Миранчук высказался о вызовах в сборную России

Полузащитник «Аталанты» Миранчук рассказал о желании играть за сборную России

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Полузащитник клуба Североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о вызовах в сборную России. Его цитирует Sport 24.

«Нет никаких причин не ехать в сборную России. Верю, что в моей жизни еще будут чемпионаты мира и Европы», — заявил Миранчук.

Ранее российский футболист рассказал о вещах, которые удивили его в США. Он отметил необходимость оставлять в заведениях 15-20 процентов чаевых. «Еще что поразило: на улице плюс 30, но заходишь в помещение, а там кондиционер работает на 16 градусов. У меня лимфоузлы сразу воспалились», — заявил Миранчук.

19 сентября полузащитник забил дебютный гол в MLS. Он отличился дальним ударом в игре против «Интер Майами» (2:2).

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

Илья Костин
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