Над Брянской областью сбили еще три БПЛА

Богомаз: над Брянской областью сбили еще три беспилотника самолетного типа

Над Брянской областью сбили еще три беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области», — сообщил он.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника в небе над Брянской областью.

20 сентября также сообщалось, что у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания средств противовоздушной обороны.