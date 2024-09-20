НАСА выбрало компанию для обеспечения навигации и связи на Луне

НАСА выбрало Intuitive Machines для обеспечения навигации и связи на Луне

НАСА выбрало американскую компанию Intuitive Machines для обеспечения навигации и связи на Луне. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Контракт между сторонами на общую сумму до 4,8 миллиарда долларов планируется реализовывать в рамках американской лунной программы Artemis. Срок действия соглашения рассчитан на пять лет и допускает продление его еще на такой же период.

В августе издание рассказало, что НАСА выбрало компанию Intuitive Machines для доставки грузов в район южного полюса Луны в 2027 году.

В конце февраля компания Intuitive Machines сообщила, что ее посадочный модуль Nova-C, находившийся на поверхности Луны семь суток, завершил работу.