Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки

Овечкин заявил, что чувствует в себе силы побить рекорд Гретцки

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

Игрок добавил, что еще чувствует в себе силы, но не может остановить время. «С каждым годом забивать становится все сложнее и сложнее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному», — отметил Овечкин.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».