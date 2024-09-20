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11:57, 20 сентября 2024Спорт

Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки

Овечкин заявил, что чувствует в себе силы побить рекорд Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

Игрок добавил, что еще чувствует в себе силы, но не может остановить время. «С каждым годом забивать становится все сложнее и сложнее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному», — отметил Овечкин.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».

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      Алексей Гусев
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