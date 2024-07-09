Тренер «Флориды» высказался о невозможности привезти Кубок Стэнли в Россию

Тренер «Флориды» Иванов: сожалею, что не смогу привезти Кубок Стэнли в Россию

Тренер по развитию клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Максим Иванов высказался о невозможности привезти Кубок Стэнли в Россию. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы с удовольствием взял бы его в Россию, но комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что пока, к сожалению, этого нельзя сделать. Жаль, так как я хотел кубок показать друзьям, родственникам, знакомым», — поделился специалист. Иванов заявил, что проведет день с кубком во Флориде.

По решению НХЛ Кубок Стэнли третий год подряд нельзя привозить в Россию. В лиге отмечали, что позднее у игроков появится такая возможность.

«Флорида» впервые выиграла Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон Ойлерс» в седьмом матче финальной серии НХЛ. В составе команды выступали трое россиян: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.