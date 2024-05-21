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10:25, 21 мая 2024Спорт

Кубок Стэнли третий год подряд не привезут в Россию

Замкомиссара Дэйли заявил, что НХЛ запретит привезти Кубок Стэнли в Россию

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сделал заявление о возможности привезти Кубок Стэнли в Россию по окончании сезона-2023/2024. Его слова приводит ТАСС.

Дэйли объявил, что НХЛ третий год подряд запретит привезти трофей в Россию. «В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», — отметил он.

Впервые запрет был введен в 2022 году. В лиге объясняли, что позднее у игроков появится такая возможность.

Борьбу за Кубок Стэнли-2024 продолжают четыре клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида Пантерс», «Даллас Старс» и «Эдмонтон Ойлерс». В первых трех командах играют российские хоккеисты.

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