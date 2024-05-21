Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Шевченко
Сегодня
20:30 (Мск)
Эмиль Руусувуори
Женева
Франция
Сегодня
13:20 (Мск)
Германия
ЧМ-2024|Группа B
Канада
Сегодня
17:20 (Мск)
Чехия
ЧМ-2024|Группа A
Латвия
Сегодня
17:20 (Мск)
США
ЧМ-2024|Группа B
Швеция
Сегодня
21:20 (Мск)
Словакия
ЧМ-2024|Группа B
Финляндия
Сегодня
21:20 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2024|Группа A
Нью-Йорк Рейнджерс
23 мая
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
09:16, 21 мая 2024Спорт

Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли

Определились все пары полуфинала Кубка Стэнли-2024

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Определились все пары полуфинала Кубка Стэнли-2024. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Последним полуфиналистом стал клуб «Эдмонтон Ойлерс», в семи матчах обыгравший «Ванкувер Кэнакс» (счет в серии 4-3). В финале Западной конференции «Эдмонтон» сразится с «Даллас Старс», победившим «Колорадо Эвеланш».

В финале Восточной конференции сразятся «Нью-Йорк Рейнджерс» и победители «Флорида Пантерс». Ранее они выбили из розыгрыша «Каролину Харрикейнс» и «Бостон Брюинс» соответственно.

Финал Востока стартует 22 мая, Запада — 23 мая. Игры команд будут проходить через день, серия продлится до четырех побед.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Как отнеслись к статусу украинского главы в ООН?

      Еще одна пара российских фигуристов сменит гражданство

      Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на продажу жилья

      В Москве загорелся торговый центр

      Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

      Сын Байдена подал апелляции по делу о хранении оружия

      Популярная российская юмористка раскрыла изнанку работы

      В России школьник упал в обморок на выпускном и попал на видео

      Солдат изнасиловал туристку в Греции и подал на нее в суд

      Власти Великобритании объявили «день позора» из-за скандала с ВИЧ. Пациентам годами переливали зараженную кровь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше