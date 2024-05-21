Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли

Определились все пары полуфинала Кубка Стэнли-2024

Определились все пары полуфинала Кубка Стэнли-2024. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Последним полуфиналистом стал клуб «Эдмонтон Ойлерс», в семи матчах обыгравший «Ванкувер Кэнакс» (счет в серии 4-3). В финале Западной конференции «Эдмонтон» сразится с «Даллас Старс», победившим «Колорадо Эвеланш».

В финале Восточной конференции сразятся «Нью-Йорк Рейнджерс» и победители «Флорида Пантерс». Ранее они выбили из розыгрыша «Каролину Харрикейнс» и «Бостон Брюинс» соответственно.

Финал Востока стартует 22 мая, Запада — 23 мая. Игры команд будут проходить через день, серия продлится до четырех побед.