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09:24, 17 мая 2024Спорт

Передачи Панарина помогли «Рейнджерс» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Две передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» выйти в полуфинал Кубка Стэнли
Артемий Панарин

Артемий Панарин. Фото: : Dennis Schneidler / USA Today Sports / Reuters

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающая встреча против «Каролины Харрикейнс» завершилась со счетом 5:3. Одержать победу «Рейнджерс» помогли две передачи российского форварда Артемия Панарина. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36.

Таким образом, четвертьфинальная серия завершилась со счетом 4-2. За выход в финал «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой Пантерс» или «Бостон Брюинс».

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин провел десять матчей. 32-летний россиянин отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В регулярном сезоне он забил 49 голов и сделал 71 ассист в 82 встречах.

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