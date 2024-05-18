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НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
09:56, 18 мая 2024Спорт

Передача россиянина помогла «Далласу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Дадонов помог «Далласу» обыграть «Колорадо» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Даллас Старс» обыграл «Колорадо Эвеланш» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершился в овертайме со счетом 2:1. Одержать победу «Далласу» в том числе помог российский форвард Евгений Дадонов, который сделал результативную передачу на Джейми Бенна в основное время.

Таким образом, серия завершилась со счетом 4-2. За выход в финал «Даллас» сыграет с победителем серии между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерс».

В другой полуфинальной серии сразятся «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерс». Ранее в четвертьфиналах они оказались сильнее «Каролины Харрикейнс» и «Бостон Брюинс» соответственно.

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