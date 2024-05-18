«Флорида» с Бобровским вышла в полуфинал Кубка Стэнли

«Флорида» с Бобровским обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Клуб «Флорида Пантерс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающая встреча против «Бостон Брюинс» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль и Густав Форслинг. У «Бостона» отличился Павел Заха. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой встречи.

Таким образом, четвертьфинальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась со счетом 4-2. За выход в финал «Флорида» поспорит с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2022/2023 «Флорида» дошла до финала НХЛ. В решающей серии за Кубок Стэнли клуб уступил «Вегас Голден Найтс» (1-4).