Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Лечче
Сегодня
19:00 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|37-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 6-й матч
09:16, 18 мая 2024Спорт

«Флорида» с Бобровским вышла в полуфинал Кубка Стэнли

«Флорида» с Бобровским обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Фото: Bob DeChiara / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Флорида Пантерс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающая встреча против «Бостон Брюинс» завершилась со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль и Густав Форслинг. У «Бостона» отличился Павел Заха. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой встречи.

Таким образом, четвертьфинальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершилась со счетом 4-2. За выход в финал «Флорида» поспорит с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2022/2023 «Флорида» дошла до финала НХЛ. В решающей серии за Кубок Стэнли клуб уступил «Вегас Голден Найтс» (1-4).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Круглосуточная раздача повесток и ограничение консульских услуг. На Украине вступил в силу закон о мобилизации

      Футболисты «Енисея» оказались под угрозой тюрьмы из-за драки

      Во Франции начали готовить специальных разведчиков для отправки на Украину

      Вывод структурой IKEA средств из России признали безнравственным

      «Флорида» с Бобровским вышла в полуфинал Кубка Стэнли

      В России объяснили решение отложить штурм Харькова

      В Совфеде заявили о скором отказе Запада от Украины

      В США назвали условие для реалистичного подхода Украины к переговорам

      Гендиректор МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию в мае

      Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше