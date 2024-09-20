Почетный президент РФС назвал сроки возвращения России на международные турниры

Колосков: россиян вернут на мировые турниры через два года после окончания СВО

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения отечественных сборных и клубов на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат».

«Как только закончится СВО, через два года нас вернут», — заявил Колосков. Он подчеркнул, что эти сроки являются его личным расчетом.

Ранее РФС назвал ориентировочные сроки возвращения национальной сборной на международные турниры. «Ориентир для возвращения — отборочный турнир к чемпионату мира-2030, который стартует осенью 2028 года», — говорилось в заявлении.

Российские клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.