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08:53, 20 сентября 2024Бывший СССР

Россия нанесла удар по расположению «Азова» в Харькове. Там могли находиться и иностранные наемники

ВС России огнем накрыли расположение «Азова» в Харькове

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по школе в Харькове, где находились бойцы подразделений «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, после удара началась проверка документов и телефонов.

Подполье заявило о присутствии иностранных наемников в школе в Харькове

Лебедев рассказал, что удары по Харькову были нанесены утром 19 сентября. «Вчера, 19 сентября, рано утром город Харьков получил шикарные удары по военным объектам. По школе, где расположились военные, в том числе нацисты из запрещенной в России банды экстремистов "Азов"», — сообщал он.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

По его словам, по неподтвержденным сведениям, на объекте во время удара также находились иностранные наемники. Кроме того, ВС России нанесли удар по депо в Харькове, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и техникой — он должен был привезти подкрепление на изюмовском направлении.

Лебедев заявил, что после удара вблизи школы началась проверка телефонов и документов.

В Харькове сообщали о трех взрывах

Мэр Харькова Игорь Терехов утром 19 сентября сообщил, что в городе прогремели три взрыва на фоне воздушной тревоги. По его словам, Россия могла нанести удар тремя корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ).

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Он также уточнил, что взрывы прогремели в Индустриальном и Салтовском районах Харькова, а также в пригороде. Информация о пораженных объектах не приводилась.

По данным Минобороны России, 19 сентября был также нанесен удар по «Иностранному легиону», воюющему в составе Вооруженных сил Украины. Это произошло около Харькова и населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

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      Варвара Кошечкина
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