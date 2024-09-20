Россиянина лишили визы прямо во время поездки в Европу. Как такое стало возможным?

TourDom: туриста из России лишили визы во время поездки в Грецию

Турист из России лишился визы прямо во время путешествия в Европу. Мужчина отдыхал в Греции и неожиданно получил электронное письмо от консульства.

Он поделился своей историей в соцсетях. По словам россиянина, он без проблем получил шенген и добрался до места назначения. Однако уже в процессе отдыха ему на почту пришло письмо от дипмиссии курортной страны.

«Мне сообщили, что виза аннулирована в связи с несоблюдением целей поездки», — рассказал мужчина. Теперь турист не знает, что его ждет при выезде из Греции. Он планирует отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другую гостиницу.

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Россиянин предположил, что причиной такого решения стало изменение отеля. В промежутке между одобрением визы и самой поездкой он успел поменять указанный отель на другой, а также изменить дату вылета.

Турист надеется, что документальные подтверждения о размещении в другом греческом отеле помогут ему восстановить шенген и избежать дальнейших проблем.

Ранее россиянка дважды не смогла поехать в Европу из-за решения консульства

В июле туристка из России поделилась своей историей о проблемах с визой. По словам женщины, ее поездка в Европу срывалась дважды.

Фото: Janis Laizans / Reuters

Так, россиянка подала документы в визовый центр Италии в начале апреля и планировала улететь в эту страну 20 мая. Ближе к дате поездки ей позвонили из консульства и попросили перебронировать билеты на вторую половину июня. Женщина выполнила просьбу, но и к этому сроку документы не были готовы. В этот раз звонков и писем от дипмиссии не поступало.

В итоге шенген она получила только на 86-й день ожидания. «Ждала с 25 апреля. И мне дали всего один въезд на 20 дней. Это пятый шенген в паспорте, делала через проверенное агентство, и такой результат…» — пожаловалась путешественница в соцсетях.

В начале июля также сообщалось, что россиянам станет сложнее получить шенгенскую визу в Италию. Срок ее оформления увеличился — теперь процесс занимает от 45 дней.