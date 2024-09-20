Россиянина лишили визы во время поездки в Европу из-за смены отеля проживания

TourDom: российского туриста лишили визы во время поездки в Грецию

Российского туриста дистанционно лишили визы во время поездки по Европе. Это произошло из-за смены отеля проживания. Историю путешественника рассказывает издание TourDom.

Уточняется, что мужчина получил шенген и благополучно добрался до места назначения — Греции. Однако в промежутке между одобрением визы и самой поездкой он успел поменять указанный отель на другой, а также изменить дату вылета. Через четыре дня после начала путешествия россиянин обнаружил в электронной почте необычное письмо от дипмиссии курортной страны.

«Мне сообщили, что виза аннулирована в связи с несоблюдением целей поездки», — рассказал он. Теперь турист не знает, что его ждет при выезде из Греции. Он планирует отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другую гостиницу.

В июле у туристки из России дважды сорвалась поездка в Европу из-за долгого оформления визы итальянским консульством. В итоге путешественница получила шенген только на 86-й день ожидания.

