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17:13, 20 сентября 2024Путешествия

Россиянина лишили визы во время поездки в Европу из-за смены отеля проживания

TourDom: российского туриста лишили визы во время поездки в Грецию
СюжетВизы в Европу:

Фото: Reuters

Российского туриста дистанционно лишили визы во время поездки по Европе. Это произошло из-за смены отеля проживания. Историю путешественника рассказывает издание TourDom.

Уточняется, что мужчина получил шенген и благополучно добрался до места назначения — Греции. Однако в промежутке между одобрением визы и самой поездкой он успел поменять указанный отель на другой, а также изменить дату вылета. Через четыре дня после начала путешествия россиянин обнаружил в электронной почте необычное письмо от дипмиссии курортной страны.

«Мне сообщили, что виза аннулирована в связи с несоблюдением целей поездки», — рассказал он. Теперь турист не знает, что его ждет при выезде из Греции. Он планирует отправить письмо с объяснением в дипмиссию и предоставить подтверждение о заселении в другую гостиницу.

В июле у туристки из России дважды сорвалась поездка в Европу из-за долгого оформления визы итальянским консульством. В итоге путешественница получила шенген только на 86-й день ожидания.

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      Марк Успенский
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