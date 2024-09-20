Сменившую гражданство российскую фигуристку сняли с этапа юниорского Гран-при

Сменившую гражданство фигуристку Титову сняли с этапа юниорского Гран-при

Бывшую российскую фигуристку Софью Титову, сменившую спортивное гражданство на армянское, сняли с этапа юниорского Гран-при в польском Гданьске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Спортсменка должна была дебютировать на турнире за новую страну, однако из-за слишком поздно поданной заявки ее не могли заявить на этап. Позже вопрос решили, однако теперь дебют откладывается. По информации источника, снятие Титовой не связано с травмами.

Ранее мать фигуристки Лидия Торопова объяснила решение Титовой сменить гражданство. По ее словам, это связано с нечестным судейством в финале юниорского Гран-при России-2023.

Титова тренируется в России в академии Евгения Плющенко. Она сменила гражданство 28 мая.