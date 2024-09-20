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18:45, 20 сентября 2024Спорт

Стало известно о сроках завершения карьеры 52-летнего хоккеиста Ягра

52-летний хоккеист Ягр запланировал завершение карьеры после сезона 2024/2025
Яромир Ягр

Яромир Ягр. Фото: Charles LeClaire-USA TODAY Sports / Reuters

Стало известно о сроках завершения карьеры 52-летнего чешского хоккеиста Яромира Ягра. Об этом его агент Ярослав Зидек рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере», — заявил Зидек.

Ранее российский хоккеист Евгений Малкин высказался о тренировке с 52-летним Ягром. «Это похоже на фантастику. Мы понимаем, насколько он хорош. Но меня удивляет, насколько Яромир хорошо катается», — сказал Малкин.

Ягр провел в «Питтсбурге» 11 лет и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В данный момент чех продолжает профессиональную карьеру. Он выступает за команду своего родного города «Кладно», владельцем которой сам и является. Ягр занимает первое место в истории хоккея по количеству заброшенных в официальных матчах шайб.

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      Илья Костин
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