Стало известно о сроках завершения карьеры 52-летнего хоккеиста Ягра

52-летний хоккеист Ягр запланировал завершение карьеры после сезона 2024/2025

Стало известно о сроках завершения карьеры 52-летнего чешского хоккеиста Яромира Ягра. Об этом его агент Ярослав Зидек рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Сейчас он самый возрастной спортсмен, который продолжает играть в хоккей. Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере», — заявил Зидек.

Ранее российский хоккеист Евгений Малкин высказался о тренировке с 52-летним Ягром. «Это похоже на фантастику. Мы понимаем, насколько он хорош. Но меня удивляет, насколько Яромир хорошо катается», — сказал Малкин.

Ягр провел в «Питтсбурге» 11 лет и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В данный момент чех продолжает профессиональную карьеру. Он выступает за команду своего родного города «Кладно», владельцем которой сам и является. Ягр занимает первое место в истории хоккея по количеству заброшенных в официальных матчах шайб.