Свыше десяти домов оказались уничтожены в регионе России из-за обстрела ВСУ

Глава Большесолдатского района Зайцев: обстрел ВСУ уничтожил свыше 10 домов

В Большесолдатском районе Курской области свыше десяти домов оказались уничтожены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в Telegram-канале.

«Вновь были обстреляны деревни Ржава, Бочанка, Красный клин, Щербачевка, Первомайская. В результате чего, по имеющимся данным, уничтожено более 10 домов», — сообщил Зайцев.

По его словам, жители, чьи дома пострадали от обстрелов, могут обратиться в администрацию района. Других подробностей о случившемся он не привел.

В ночь на пятницу, 20 августа, в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Губернатор Алексей Смирнов также сообщал о перехвате ракеты над регионом.

Тогда же средства противовоздушной обороны перехватили восемь беспилотников над Белгородской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.