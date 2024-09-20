Тренер Тарасова заявила, что не будет следить за сменившей гражданство Титовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась про сменившую гражданство российскую фигуристку Софью Титову. Ее слова приводит Vseprosport.

«За кого она выступает? За Армению? И зачем мне тогда за ней наблюдать? За своими надо следить», — отметила тренер.

15-летняя Титова сменила спортивное гражданство в мае 2024 года и стала представлять Армению. Воспитанница академии Евгения Плющенко должна была дебютировать на этапе Гран-при среди юниоров в Польше в конце сентября, но отказалась от участия в соревнованиях из-за травмы.

Ранее Тарасова ответила американскому журналисту Дейву Лизу на слова о деградации российского спорта. «Уровень у нас не собирается падать, к их разочарованию. Все хорошо, работают много!» — заявила она.