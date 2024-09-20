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18:33, 20 сентября 2024Спорт

Тарасова высказалась про сменившую гражданство российскую фигуристку

Тренер Тарасова заявила, что не будет следить за сменившей гражданство Титовой
Софья Титова

Софья Титова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась про сменившую гражданство российскую фигуристку Софью Титову. Ее слова приводит Vseprosport.

«За кого она выступает? За Армению? И зачем мне тогда за ней наблюдать? За своими надо следить», — отметила тренер.

15-летняя Титова сменила спортивное гражданство в мае 2024 года и стала представлять Армению. Воспитанница академии Евгения Плющенко должна была дебютировать на этапе Гран-при среди юниоров в Польше в конце сентября, но отказалась от участия в соревнованиях из-за травмы.

Ранее Тарасова ответила американскому журналисту Дейву Лизу на слова о деградации российского спорта. «Уровень у нас не собирается падать, к их разочарованию. Все хорошо, работают много!» — заявила она.

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      Илья Костин
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