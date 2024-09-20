Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась про сменившую гражданство российскую фигуристку Софью Титову. Ее слова приводит Vseprosport.
«За кого она выступает? За Армению? И зачем мне тогда за ней наблюдать? За своими надо следить», — отметила тренер.
15-летняя Титова сменила спортивное гражданство в мае 2024 года и стала представлять Армению. Воспитанница академии Евгения Плющенко должна была дебютировать на этапе Гран-при среди юниоров в Польше в конце сентября, но отказалась от участия в соревнованиях из-за травмы.
Ранее Тарасова ответила американскому журналисту Дейву Лизу на слова о деградации российского спорта. «Уровень у нас не собирается падать, к их разочарованию. Все хорошо, работают много!» — заявила она.