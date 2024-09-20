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10:34, 20 сентября 2024Экономика

Торговля России с Европой перестала снижаться

РИА Новости: товарооборот России и ЕС вырос в июле после семи месяцев снижения

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Товарооборот России и ЕС вырос в июле после семи месяцев снижения, составив 6,03 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов, стоимость поставляемых в обоих направлениях товаров оказалась почти равной — Россия направила их на 3 миллиарда евро, Европа — на 3,03 миллиарда. К предыдущему месяцу общий объем прекратившей снижение торговли вырос на 23 процента — в июне он упал до минимальной отметки с сентября 1999 года и составил 4,9 миллиарда евро.

С главным европейским торговым партнером России, Германией, товарооборот вырос в июне на четверть, до 836 миллионов евро. В тройке лидеров по объему показателя оказались также Италия (829 миллионов евро, с ростом на 38 процентов) и Венгрия (518 миллионов, с ростом на 12 процентов). В число лидеров по темпам роста торговли с Россией в середине лета вошли Финляндия, Хорватия и Румыния с увеличением объемов в 3,1, 2,7 и 2,6 раза соответственно.

Ранее стало известно о значительном снижении товарооборота России и Евросоюза — за последние десять лет он упал вчетверо и по итогам первого квартала 2024 года сократился до 17,8 миллиарда евро.

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      Дмитрий Воронин
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