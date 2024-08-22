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08:39, 22 августа 2024Экономика

Торговля России с Европой упала до минимума с осени 1999 года

РИА Новости: товарооборот РФ и ЕС упал до 4,9 миллиарда евро в июне

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

По итогам июня товарооборот России и Евросоюза (ЕС) упал до минимальной отметки с сентября 1999 года и составил 4,9 миллиарда евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Отмечается, что суммарные объемы торговли России с европейскими странами опустились ниже уровня в 5 миллиардов евро впервые за последние 25 лет. В месячном выражении товарооборот сократился на 10 процентов. За второй летний месяц российские экспортеры отправили в ЕС продукции на общую сумму в 2,5 миллиарда евро, что стало минимальным показателем с февраля 1999 года. Продажи европейских товаров в РФ в июне сократились до 2,4 миллиарда.

За этот период времени сильнее всего просела торговля с Португалией — в 4,3 раза, до 13,2 миллиона евро. Товарооборот с Чехией и Ирландией, в свою очередь, сократился примерно вдвое, до 121,5 и 41,5 миллиона евро соответственно. При этом торговля России с рядом стран ЕС в июне продемонстрировала противоположную динамику. Так, товарооборот с Болгарией и Румынией увеличился на 15 процентов, до 55,8 и 12,3 миллиона евро соответственно.

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В свою очередь, торговля РФ и Нидерландами выросла на 10 процентов и достигла отметки в 462,4 миллиона евро. Положительная динамика также наблюдалась в товарообороте с Хорватией (плюс 7 процентов, до 21,5 миллиона), Австрией (плюс 6 процентов, до 284,2 миллиона), Францией (плюс 6 процентов, до 449,4 миллиона), Венгрией (плюс 3 процента, до 464 миллиона) и Литвой (плюс 1 процент, до 87,9 миллиона евро).

Отрицательная динамика в торговле России с Европой наблюдается на протяжении последние нескольких лет и обусловлена в основном действием западных санкций в отношении РФ. В 2024 году тенденция усилилась. Так, по итогам апреля суммарные объемы торговли России и ЕС просели до минимума с 2000-го и опустились до отметки в 5,6 миллиарда евро в денежном выражении. Стоимость поставок продукции из РФ на европейский рынок за это время упала до 2,7 миллиарда евро. Столь низких значений не фиксировалось с июня 1999 года.

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      Анатолий Акулов
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