Объем торговли России с Европой упал до минимума с 2000 года

Евростат: товарооборот России и ЕС по итогам апреля упал до 5,6 миллиарда евро

Объем торговли России с Европой в апреле упал до минимума за 24 года. По итогам месяца товарооборот РФ и Евросоюза сократился на 6 процентов по сравнению с мартом, пишет со ссылкой на данные Евростата РИА Новости.

Таким образом, объем взаимной торговли за месяц составил 5,6 миллиарда евро, что стало минимальным значением с января 2000 года. Тогда двусторонний товарооборот составлял 5,3 миллиарда евро.

Поставки из России в ЕС в апреле сократились на 17 процентов, до наименьшего значения с июня 1999 года (2,7 миллиарда евро). Основными экспортными товарами стали газ (1,15 миллиарда евро), железо и сталь (288,5 миллиона евро) и нефтепродукты (248 миллионов евро).

При этом импорт европейских товаров в РФ немного увеличился — на 6 процентов в месячном выражении, до 2,9 миллиарда евро. В основном Москва закупала фармацевтическую продукцию (760 миллионов евро), оборудование (303 миллиона евро) и оптические инструменты (186,5 миллиона евро).

Ранее стало известно, что Россия по итогам 2023 года резко нарастила торговлю с Северной Кореей. Товарооборот между государствами вырос в девять раз, до отметки в 34,4 миллиона долларов.