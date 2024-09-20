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15:43, 20 сентября 2024Спорт

В ФШР призвали Карлсена вернуть призовые за выступления в России

Смагин из ФШР призвал Карлсена вернуть призовые за выступления в России

Фото: Julien Pretot / Reuters

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил слова норвежца Магнусена Карлсена, который призвал не снимать санкции в отношении российских игроков. Его цитирует Metaratings.

Функционер напомнил, что старт карьеры Карлсена произошел в России. «Он мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь достаточно много денег. Прежде чем говорить что-то негативное о России, Карлсену тогда неплохо было бы вернуть должок, все эти призовые», — призвал Смагин.

Карлсен выступил с заявлением ранее 20 сентября. По его словам, санкции в отношении россиян должны сохраняться.

Российским и белорусским шахматистам с весны 2022 года запрещено выступать под национальными флагами. Они принимают участие в турнирах под флагом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

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      Алексей Гусев
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