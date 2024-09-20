Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 20 сентября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ

Минобороны России: за неделю в зоне СВО в плен сдались 53 бойца ВСУ

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

За неделю с 14 по 20 сентября в плен российским военнослужащим сдались 53 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Подробности о том, где и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, не приводятся.

14 сентября Россия в ходе переговорного процесса вернула 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ. Взамен Киеву были переданы 103 украинских военнопленных. Посредничество в процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, 13 сентября о возвращении Киеву 49 военных рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, в их числе были бойцы ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы республики.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попадании в оперативное окружение угледарской группировки ВСУ

      Названы причины ослабления рубля

      Редкий череп нашли на берегу реки в России

      У известной российской блогерши нашли долг более 60 миллионов рублей перед налоговой

      Зеленский рассказал о жизни Украины по «плану Б»

      Сменившую гражданство российскую фигуристку сняли с этапа юниорского Гран-при

      Норвегия продлила программу помощи Украине на шесть лет

      Бывший заммэра российского города поджег машину коллеги и сел в колонию

      СК потребовал арестовать седьмого фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries

      Губернатор рассказал об обстановке в Торопце после атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше