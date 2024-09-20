В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ

Минобороны России: за неделю в зоне СВО в плен сдались 53 бойца ВСУ

За неделю с 14 по 20 сентября в плен российским военнослужащим сдались 53 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Подробности о том, где и при каких обстоятельствах сдались украинские военные, не приводятся.

14 сентября Россия в ходе переговорного процесса вернула 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ. Взамен Киеву были переданы 103 украинских военнопленных. Посредничество в процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, 13 сентября о возвращении Киеву 49 военных рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, в их числе были бойцы ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы республики.